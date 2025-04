Die Bayern haben wegen Wirtz noch keine Anfrage gestellt

Der FC Bayern gilt neben Manchester City als Haupt-Interessent für Leverkusens Star Florian Wirtz. Eine Anfrage haben die Münchner allerdings noch nicht gestellt.

Dies verrät Bayer-Boss Fernando Carro am Rande des Laureus Awards in Madrid. "Die Bayern haben sich mit uns nicht in Verbindung gesetzt. Von daher gibt es da kein Angebot der Bayern. Das ist ja wirklich eine Show, das geht mich nichts an. Eigentlich gehört sich das nicht", wird Carro vom "kicker" zitiert.

In Leverkusen ist man über die ziemlich öffentlichen Avancen der Bayern demnach gleichzeitig verärgert und auch verwundert. Wirtz selbst hält sich bislang bedeckt. Das Angebot zur Vertragsverlängerung in Leverkusen, das schon länger vorliegt, hat er bislang nicht unterschrieben.

