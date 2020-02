Ganz bitter: Kingsley Coman verletzt sich schon wieder

Kingsley Coman hat es schon wieder erwischt: Gegen Chelsea muss der Franzose wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden.

Bei einem Sprint fasst sich der 23-Jährige an die empfindliche Stelle, mit der er in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatte. Sofort weiss der Weltmeister, was Sache ist. Die Ärzte kommen auf das Feld und begleiten Coman schliesslich in die Katakomben. Es droht einmal mehr ein mehrwöchiger oder sogar mehrmonatiger Ausfall. Die Diagnose steht aus.

psc 25 Februar, 2020 22:35