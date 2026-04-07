Arsenal-Ikone Aaron Ramsey gibt seinen Rücktritt bekannt

Der walisische Fussballprofi Aaron Ramsey beendet seine Karriere im Alter von 35 Jahren.

Der langjährige Arsenal-Profi hadert mit seiner Entscheidung, die er am Dienstag nach insgesamt 19 Jahren im Profibereich offiziell bekanntgibt. Sie sei ihm sehr schwer gefallen, betont er. Ramsey war seit Ende Oktober des vergangenen Jahres ohne Verein. Zuletzt kickte er noch in Mexiko. Nun ist für den Mittelfeldspieler, der während seiner Karriere auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, aber endgültig Schluss.

Ramsey bedankt sich bei seinen vielen Weggefährten und auch Fans. Er wurde einst in seiner walisischen Heimat bei Cardiff City ausgebildet, wechselte aber bereits im Alter von 17 Jahren in die Jugendakademie von Arsenal.

Insgesamt bestritt der Rechtsfuss 369 Pflichtspiele. Während seiner langen Karriere war er auch für Juventus, die Glasgow Rangers und für den OGC Nizza aktiv. Für Wales lief er in 86 Länderspielen auf.