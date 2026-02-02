SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Otto Stange kehrt zurück

Der Hamburger SV vollzieht einen Spielertausch

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 19:54
Der Hamburger SV und die SV Elversberg vollziehen einen Spielertausch: Während Immanuel Pherai den Weg zum Zweitligisten findet, kehrt Otto Stang vorzeitig zum HSV zurück.

Spielmacher Pherai wechselt zunächst bis im Sommer auf Leihbasis zu seinem neuen Klub. Elversberg verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Mio. Euro. Der 24-Jährige hofft nun auf mehr Spielpraxis.

Im Gegenzug wird die Leihe von Otto Stange vorzeitig abgebrochen. Der 18-jährige Mittelstürmer kehrt nach Hamburg zurück. Dabei tritt die bereits zuvor vereinbarte Vertragsverlängerung in Kraft.

Zuvor hat der HSV bereits den Abgang von Abwehrspieler Aboubaka Soumahoro bekanntgegeben: Der 20-jährige Franzose wird in seine Heimat an Zweitligist St. Étienne ausgeliehen.



