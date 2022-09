Marco Rose hat sich mit RB Leipzig bereits geeinigt – Unterschrift folgt

Nur kurze Zeit nach der Entlassung von Domenico Tedesco wird RB Leipzig wohl bereits den Nachfolger präsentieren: Marco Rose soll direkt übernehmen.

Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, steht der 45-jährige Deutsche sogar schon unmittelbar vor der Unterschrift bei den Roten Bullen. Eine mündliche Einigung gebe es bereits Marco Rose ist gebürtiger Leipziger und lebt auch in der Nähe der Stadt. Am Dienstagabend verfolgte er noch das Champions League-Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Milan. Im Laufe des Mittwochs flog er nach Leipzig. Bereits am Wochenende soll er im Duell von RB gegen seinen früheren Arbeitgeber Borussia Dortmund auf der Trainerbank sitzen.

psc 7 September, 2022 13:42