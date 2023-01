Max Eberl gibt bei Dani Olmo & Josko Gvardiol den Tarif durch

Leipzigs neuer Geschäftsführer Max Eberl spricht im Trainingslager der Roten Bullen in Abu Dhabi auch über die auf dem internationalen Transfermarkt sehr begehrten Dani Olmo (24) und Josko Gvardiol (21).

Der Bundesligist plant vorderhand weiterhin mit beiden Leistungsträgern. Der bis 2024 gültige Vertrag mit Olmo soll verlängert werden, wie Eberl gegenüber «Sky» sagt: «Wir wollen den Vertrag mit Dani verlängern, das ist selbstverständlich. Er hat hier eine herausragende Entwicklung genommen. Seine Leistungen sorgen für Furore. Da bin ich positiv und optimistisch gestimmt, dass wir da etwas hinbekommen.» Schon seit längerem wird darüber spekuliert, dass der FC Barcelona ein Auge auf den Spielmacher wirft.

Noch grösser scheint das Feld der Interessenten bei Josko Gvardiol nach dessen sensationellen Auftritten an der WM zu sein. Der 21-jährige Kroate steht bei RB aber bis 2026 unter Vertrag, was Eberl gelassen macht: «Dank der Vertragsverlängerung mit Josko haben wir das Heft des Handelns in der Hand, da hat der Klub hat einen herausragenden Job gemacht. Der Fussball ist verrückt geworden, aber unser Interesse liegt bei null, dass wir Josko Gvardiol im Sommer abgeben wollen.»

psc 6 Januar, 2023 15:06