Werder kann sich keinen Rashica-Ersatz leisten

Milot Rashica stand in der vergangenen Transferperiode kurz vor einem Abgang von Werder Bremen in Richtung Leverkusen. Letztlich konnten sich die beiden Klubs allerdings nicht einigen. Ein Januar-Transfer steht zur Debatte. Bei einem Abgang des Spielmachers könnte Werder allerdings keinen Ersatz verpflichten.

Die Bremen sind finanziell in einer sehr angespannten Situation und hätten selbst bei einem Verkauf von Rashica im Winter kein Geld für die Verpflichtung eines Ersatzes. “Wir sind in einer finanziell sehr, sehr angespannten Situation. Es geht im Winter nicht darum, Spieler zu verpflichten, die uns sofort weiterhelfen. Das ist nicht möglich, das muss man ganz realistisch so sehen”, schloss Geschäftsführer Frank Baumann bei “Radio Bremen” millionenschwere Neuzugänge im Winter aus.

Rashica steht bei Werder bis 2022 unter Vertrag. Der 24-Jährige hat aber eindeutig durchblicken lassen, dass er den Verein verlassen möchte.

psc 10 November, 2020 15:34