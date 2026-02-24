SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Stellung bezogen

Prestianni behauptet, dass ihn Vinicius als Zwerg beleidigt hat

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 17:29
Die UEFA hat Gianluca Prestianni zu einer Stellungnahme rund um den Rassismus-Eklat mit Vinicius Junior aufgefordert. Der Argentinier sagt, dass ihn der Real-Stürmer beleidigt hat.

Wie die «Times» berichtet, behauptet der argentinische Benfica-Profi, dass ihn Vinicius im Zuge ihrer verbalen Auseinandersetzung als «Zwerg» bezeichnet habe. Dies ist keinerlei Rechtfertigung für allenfalls rassistische Beleidigungen. Diese bestreitet Prestianni öffentlich bislang. Ob er seine Aussage inzwischen revidiert hat, ist noch unklar.

Die UEFA hat den Angreifer von Benfica für das Rückspiel der Champions League-Playoffs in Madrid provisorisch gesperrt. Trotzdem ist dieser mit dem Team nach Madrid gereist und bestreitet am Tag vor der Partie sogar das Abschlusstraining. Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Portugiesen haben gegen die provisorische Sperre Berufung eingelegt.

Weitere Sperren könnten jedoch noch folgen – sowohl für Prestianni wie auch für Vinicius.

