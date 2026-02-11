Marseille trennt sich von Trainer Roberto De Zerbi

Olympique Marseille und Roberto De Zerbi gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie die Südfranzosen mitteilen, erfolgte die Trennung «im gegenseitigen Einvernehmen». OM kassierte am Sonntag eine heftige 0:5-Klatsche gegen Paris St. Germain. Zuletzt kriselte es bereits ein wenig. Marseille verpasste Ende Januar auch die Qualifikation für die K.o.-Phase der Champions League. De Zerbi übernahm den Trainerposten beim Ligue 1-Klub im Sommer 2024. Er gilt als möglicher Kandidat bei Manchester United.

In Marseille gilt laut «Foot Mercato» der am Montag bei Stade Rennes entlassene Habib Beye als Favorit für die De Zerbi-Nachfolge.