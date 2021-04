Genesio hofft auf Camavinga-Verbleib: “Wäre das Beste”

Es gibt keinen Topklub, dem kein Interesse an Eduardo Camavinga kolportiert wird. Bei Stade Rennes gibt man aber weiterhin die Hoffnung auf einen längerfristigen Verbleib des Juwels nicht auf.

Bruno Genesio ist überzeugt davon, dass ein Verbleib bei Stade Rennes genau das Richtige für Eduardo Camavinga wäre. Darauf angesprochen, sagt der Trainer gegenüber “Ouest-France”: “Natürlich, und ich denke, es wäre auch das Beste für ihn.”

Die Liste an interessierten Klubs ist unfassbar lang. Von Real Madrid über den FC Bayern bis hin zu nahezu jedem Teilnehmer aus der Premier League blieb es in den letzten Wochen selten langweilig in der Causa Camavinga. Der hochtalentierte Youngster verfügt in der Bretagne noch über einen bis 2022 datierten Vertrags, der nach Hoffnung der Verantwortlichen schnellstmöglich verlängert werden kann.

“Er ist hier zu Hause, in einem Verein, in dem er sehr gut trainiert, weil er noch ein sehr junger Spieler ist, weil ich denke, dass er noch Erfahrung sammeln muss und weil er noch viel Zeit vor sich hat, um sich über die verschiedenen Ebenen zu entwickeln”, sagt Genesio.

aoe 3 April, 2021 16:26