Arsenal-Torjäger Viktor Gyökeres fehlt gegen die Schweiz

Schweden muss zum Abschluss der WM-Qualifikation definitiv auf seinen Torjäger Viktor Gyökeres verzichten.

Der 27-Jährige steht für die Partien gegen die Schweiz und Slowenien nicht im Aufgebot. Grund dafür ist eine Verletzung, die er sich beim letzten Ligaspiel mit Arsenal gegen Burnley am vergangenen Wochenende zuzog. Gyökeres musste wegen der Blessur vorzeitig ausgewechselt werden.

Schweden trifft am 15. November in Genf auf die Schweiz. Im Gegensatz zu Gyökeres steht Liverpool-Legionär Alexander Isak im Aufgebot, obwohl er wegen einer Leistenverletzung die letzten vier Spiele seines Klubs verpasst hatte.

Der schwedische Verband hatte sich nach den Spielen im Oktober von Nationaltrainer Jon Dahl Tomasson getrennt und diesen durch den Engländer Graham Potter ersetzt.

Peter Schneiter 5 November, 2025 14:14