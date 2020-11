Zwei Corona-Fälle bei der Schweizer Nati

Die Schweizer Nati meldet am Dienstagmorgen zwei positive Corona-Fälle: Abwehrspieler Jordan Lotomba und ein Mitglied des medizinischen Staffs sind betroffen.

Die beiden Betroffenen sind nach Angaben des Verbands symptomfrei und befinden sich auf Anweisung der Gesundheitsbörden in Isolation. Alle anderen Testresultate sind negativ ausgefallen.

In Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst des Kantons Basel-Land sind für das Nationalteam keine weiteren Massnahmen notwendig. Die Schutzmassnahmen und Vorgaben der UEFA gemäss dem “UEFA Return to Play Protocol” seien immer eingehalten worden.

Das Team fliegt wie geplant am Dienstagvormittag nach Belgien, wo am Mittwochabend in Leuven das Test-Länderspiel gegen Belgien ansteht.

Vladimir Petkovic verzichtet trotz des Ausfalls von Lotomba auf eine Nachnomination. Somit reist die Nati mit 23 Spielern nach Belgien.

psc 10 November, 2020 11:03