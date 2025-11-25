Sunderland möchte Xhaka den Franzosen Guendouzi zur Seite stellen

Premier League-Aufsteiger Sunderland plant in den kommenden Transferperioden mit weiteren Neuzugängen. Für die Verstärkung des Mittelfeldzentrums steht der Franzose Mattéo Guendouzi im Blickfeld der Black Cats.

Der 26-Jährige läuft derzeit für Lazio in der Serie A auf und ist dort eine prägende Figur. Über Erfahrungen auf der Insel verfügt er dank seiner Zeit bei Arsenal bereits. Zwischen 2018 und 2020 war er Kaderspieler der Gunners. Später wurde er zunächst an Hertha BSC und dann an Olympique Marseille ausgeliehen, ehe er sich im Sommer 2024 Lazio anschloss.

Sein Vertrag in Rom läuft bis 2028. Sunderland möchte den Spielgestalter laut Transferexperte Ekrem Konur schon weit davor unter Vertrag nehmen. Er könnte im Mittelfeldzentrum künftig an der Seite von Granit Xhaka, wohl in einer etwas offensiveren Rolle spielen. Als Ablöse stehen rund 30 Mio. Euro im Raum, wobei zehn Prozent der Transfergebühr an Guendouzis Ex-Klub Marseille geht.

Auch weitere englische und italienische Vereine interessieren sich für die Dienste des Nationalspielers.

Peter Schneiter 25 November, 2025 16:07