Granit Xhaka erhält spanisches Sturmjuwel als Teamkollegen

Der spanische Mittelstürmer Marc Guiu hat seinen Vertrag bei Sunderland unterzeichnet.

Der 19-jährige Angreifer verlässt Chelsea und wechselt auf Leihbasis zum Klub des Schweizer Nati-Captains Granit Xhaka. Marc Guiu wurde in La Masia beim FC Barcelona ausgebildet und wechselte erst vor Jahresfrist auf die Insel. Dort vollzieht er nun den nächsten Wechsel: In Sunderland rechnet er sich deutlich höhere Einsatzchancen aus als bei Chelsea.

Die Black Cats setzen auf einige Routiniers wie Xhaka oder den ebenfalls neu verpflichteten Linksverteidiger Reinildo Mandava, verfügen ansonsten aber über eine sehr junge und äusserst talentierte Mannschaft. Guiu passt da sehr gut hinein. Sunderland verfügt bei ihm aber über keinen echten Zugriff. Eine Kaufoption ist bei der einjährigen Leihe nicht enthalten. Chelsea glaubt langfristig voll an das Potential des Stürmers, der noch bis 2029 gebunden ist.

psc 6 August, 2025 15:33