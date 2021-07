Serie-A-Duo erfragt Preis für Palmieri

Emerson Palmieri will den FC Chelsea nach der Europameisterschaft verlassen. Höchstwahrscheinlich geht es für den Aussenverteidiger zurück in die Serie A. Von dort erkundigen sich gleich zwei Klubs.

Weil er beim FC Chelsea zu selten Spielzeit bekommt, will Emerson Palmieri (26) noch in diesem Sommer eine Veränderung vornehmen. “Calciomercato.com” zufolge erkundigen sich der SSC Neapel sowie der AS Rom nach der Londoner Preisvorstellung. Diese liegt angeblich bei 20 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen, was von dem Duo aus der Serie A als zu hoch erachtet wird.

Der neue Napoli-Trainer Luciano Spalletti bestätigte während einer Pressekonferenz, dass er mit Emerson über ein mögliches Wiedersehen gesprochen hat, nachdem er bereits bei der Roma mit ihm zusammengearbeitet hat. Kurzfristig dürfte sich die Emerson-Zukunft ohnehin nicht klären.

Der Aussenverteidiger spielt momentan mit der italienischen Nationalmannschaft um den EM-Titel, am Sonntag (21 Uhr) kommt es zum finalen Showdown gegen England. Emerson kam bisher dreimal zum Einsatz, im Halbfinale gegen Spanien (5:3 n. E.) stand er zum zweiten Mal in der Startelf.

aoe 10 Juli, 2021 10:51