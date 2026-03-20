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Federico Chiesa kehrt für WM-Playoffs in die Squadra Azzurra zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 13:24
Federico Chiesa kehrt für WM-Playoffs in die Squadra Azzurra zurück

Liverpools Stürmer Federico Chiesa kehrt in die italienische Nationalmannschaft zurück.

Der 28-Jährige hat sein letztes Länderspiel bei der 0:2-Niederlage gegen die Schweiz im EM-Viertelfinal 2024 bestritten. Seither hat er Aufgebote von Nationaltrainer Gennaro Gattuso mehrfach abgelehnt. Nun ist es anders: Für die entscheidenden Playoff-Spiele Ende März ist chiesa zurück.

Der Reds-Profi rückt in der kommenden Woche zur Squadra Azzurra ein. Der italienische Fussballverband hat das von Gattuso einberufene Kader bestätigt und der Name von Chiesa gehört dazu.

Italien trifft im Playoff-Halbfinale am 26. März gegen Nordmazedonien. Bei einem Sieg geht es am 31. März gegen Wales oder Bosnien und Herzegowina.

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