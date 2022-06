Cristiano Ronaldo: Wieder Gerücht über United-Abgang – zwei Klubs hoffen

Obwohl sich Cristiano Ronaldo Anfang Juni noch zu Manchester United bekannt hatte, umgeben den Superstar mal wieder Wechselgerüchte. Zwei Klubs sollen sich Hoffnungen auf eine Zusammenarbeit machen.

Cristiano Ronaldo will Manchester United noch in den kommenden Wochen verlassen. Also jetzt wirklich. Von Plänen dieser Art will die italienische Tageszeitung “La Repubblica” erfahren haben. Demnach ist zwischen dem Superstar und dem englischen Rekordmeister “alles vorbei”.

Ronaldos Berater Jorge Mendes soll im Hintergrund schon eifrig den Markt nach einem neuen Klub für seinen Ausnahmekönner sondieren. Der Hauptgrund, aus dem Ronaldo United verlassen möchte, ist die Spielidee des neuen Trainers Erik ten Hag, die ihm nicht liegen könnte.

Cristiano Ronaldo: AS Rom und Sporting melden sich

Die AS Rom und Sporting würden sich Hoffnungen auf einen Transfer machen. In der Ewigen Stadt würde es zu einem Wiedersehen mit Jose Mourinho kommen, der Ronaldo schon während seiner Zeit bei Real Madrid betreut hatte. Sporting ist Ronaldos Jugendklub.

Ohne den legendären 37-Jährigen hätte Manchester United das Achtelfinale der Champions League nicht erreichen können. Und in der Premier League wären die Red Devils sicher nicht Sechster geworden. Ronaldo war mit 24 Pflichtspieltoren in einer enttäuschen Saison Uniteds bester Torschütze.

aoe 18 Juni, 2022 16:05