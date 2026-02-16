John Heitinga verlässt Tottenham nach nur 33 Tagen bereits wieder

Nur 33 Tage nach seiner Ankunft bei Tottenham verlässt John Heitinga die Londoner bereits wieder.

Der Ex-Profi fungierte kurzzeitig als Assistenztrainer von Thomas Frank. Nach der Trennung vom Dänen in der vergangenen Woche endet nun gemäss übereinstimmenden Medienberichten auch die Zeit von Heitinga schon wieder.

Der 42-Jährige gehört nicht mehr zum Trainerteam von Igor Tudor, der die Spurs bis Saisonende coachen wird. Heiting verlässt den Klub gemäss «The Athletic» auf eigenen Wunsch hin. Auch die Co-Trainer Justin Cochrane und Chris Haslam verlassen das Team und zählen nicht zum Staff von Tudor.