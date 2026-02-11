Spurs werfen Trainer Thomas Frank raus

Tottenham trennt sich nach der 1:2-Niederlage gegen Newcastle United von seinem Trainer Thomas Frank.

Die Spurs-Verantwortlichen ziehen die Konsequenzen aus dem insgesamt enttäuschenden Saisonverlauf. Tottenham liegt in der Premier League-Tabelle nur auf dem 16. Tabellenplatz und befindet sich sogar in Abstiegsgefahr. Frank, der erst im Sommer verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet wurde, muss nun laut seinen Hut nehmen. Von insgesamt 38 Partien konnte er mit seiner Mannschaft nur deren 13 gewinnen.

Die Nachfolge könnte einer seiner Vorgänger antreten: Mauricio Pochettino gilt als heisser Anwärter für den Job. Der 52-jährige Argentinier ist derzeit noch als Nationaltrainer der USA beschäftigt. Ab Sommer wäre er aber wieder frei. Bis dahin könnte ein Caretaker übernehmen.

Ein weiterer Anwärter auf den vakanten Posten ist Roberto De Zerbi, der seinerseits bei Olympique Marseille entlassen wurde.