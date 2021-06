James Rodriguez strebt Abgang bei Everton an

Der kolumbianische Spielgestalter James Rodriguez sieht seine Zukunft nach dem Abgang von Carlo Ancelotti offenbar nicht mehr beim FC Everton.

Englischen Medienberichten zufolge strebt der 29-jährige Offensivspieler in diesem Sommer einen Transfer an. James ist noch bis 2022 an die Toffees gebunden. Sein Berater bietet ihn laut “Daily Mail” bei diversen Klubs an. Wohin es den ehemaligen Real-Profi zieht, ist ungewiss. Angeblich zählen Atlético, Milan und Napoli zu den Optionen.

psc 24 Juni, 2021 10:50