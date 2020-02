Messi & Ronaldo bald in Miami? Beckham äussert sich

Die MLS startet am Wochenende in die neue Saison. Die neue Franchise Inter Miami nimmt erstmals am Ligabetrieb teil. Beim Klub aus Florida wird bereits über künftige Transfers von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spekuliert. Jetzt äussert sich Klubbesitzer David Beckham.

In einer US-Talkshow bestätigt der frühere englische Nationalspieler, dass er künftig sehr gerne auf die Superstars zurückgreifen würde. “Wissen sie, wir haben in Miami grossartige Voraussetzungen. Viele Spieler haben uns kontaktiert und wollen zu uns kommen. Wie jeder Besitzer will ich die besten Spieler und falls wir wirklich die Möglichkeit haben sollten, Spieler wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi zu bekommen, wäre das toll. Ich bewundere sie als Sportler enorm.”

Vorerst werden bei Inter Miami noch etwas kleine Brötchen gebacken. Start des Teams ist der mexikanische Spielmacher Rodolfo Pizarro. Auch Luis Suarez könnte mittelfristig in der MLS und unter Umständen in Miami unterkommen.

psc 27 Februar, 2020 19:50