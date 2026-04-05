Manchester City denkt über Torres-Rückkehr nach

Manchester City beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Rückholaktion von Ferran Torres. Wie „El Nacional“ berichtet, könnten die Skyblues den Offensivspieler des FC Barcelona erneut verpflichten – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Demnach hängt ein möglicher Deal maßgeblich davon ab, ob Omar Marmoush im Gegenzug nach Barcelona wechselt. Erst wenn dieser Transfer zustande kommt, würde City konkret in die Verhandlungen um Torres einsteigen. Es handelt sich somit um ein komplexes Szenario, bei dem mehrere Personalien miteinander verknüpft sind.

Torres war im Januar 2022 für rund 55 Millionen Euro von Manchester nach Barcelona gewechselt und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Sportlich präsentiert sich der Spanier in dieser Saison stark: In 26 LaLiga-Einsätzen erzielte er zwölf Treffer. Entsprechend hoch ist auch das Interesse – zuletzt sollen Angebote in Höhe von 60 beziehungsweise 80 Millionen Euro abgegeben worden sein, die Barcelona jedoch ablehnte.