Miralem Pjanic erhält Angebot aus den Arabischen Emiraten

Der bosnische Spielmacher Miralem Pjanic hat nach seiner Rückkehr zum FC Barcelona nach einer Saison in der Türkei einen schweren Stand. Jetzt hat er ein Angebot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten.

Dies berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Der Sharjah FC möchte sich die Dienste am 30-jährigen Mittelfeldspieler demnach für drei Jahre sichern. Der Transfermarkt in den Arabischen Emiraten ist noch geöffnet. Die Entscheidung liege alleine bei Pjanic. Barça würde ihm bei einem Wechselwunsch trotz Vertrag bis 2024 sicherlich keine Steine in den Weg legen.

In dieser Saison sass der 107-fache Nationalspieler in allen vier bisherigen Ligaspielen jeweils während 90 Minuten auf der Ersatzbank. Trainer Xavi baut im Zentrum auf andere Kräfte, allen voran Sergio Busquets, Pedri, Gavi und auch Frenkie de Jong.

psc 5 September, 2022 16:39