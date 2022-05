Altmeister Luis Suarez erhält ein neues Angebot aus La Liga

Luis Suarez muss sich nach dieser Saison von Atlético verabschieden. Sein Vertrag bei den Rojiblancos wird nicht verlängert. Der 35-jährige Uruguayer könnte aber auch nächste Saison noch in La Liga auflaufen.

Wie die Zeitung “Sport” berichtet, zeigt der FC Sevilla Interesse am Angreifer und legt diesem wohl demnächst ein Angebot vor. Sportdirektor Monchi soll von den Qualitäten von Suarez weiterhin überzeugt sein. In dieser Saison steuerte dieser für Atlético in 44 Pflichtspielen noch 13 Treffer bei. Angeblich gibt es auch weitere Interessenten für Suarez, beispielsweise aus der MLS. Eine Entscheidung wird der Stürmer nach Abschluss der Saison treffen.

psc 17 Mai, 2022 16:57