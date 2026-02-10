SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 16:19
Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

Der spanische Rechtsverteidiger Alex Jimenez von Bournemouth möchte in Zukunft sehr gerne wieder für seinen Ausbildungsklub Real Madrid auflaufen.

Diesen hat der 20-Jährige erstmals im Sommer 2023 verlassen. In der aktuellen Spielzeit wurde er an Bournemouth ausgeliehen ist. Durch seinen Einsatz gegen Aston Villa am vergangenen Wochenende greift eine Kaufpflicht in Höhe von 19,5 Mio. Euro. Bei den Engländern ist Jimenez hinten rechts gesetzt.

Seine Zukunft könnte unter Umständen aber auch in Madrid liegen. Von der «Mundo Deportivo» auf eine Rückkehr angesprochen, meint der Youngster: «Im Moment konzentriere ich mich auf Bournemouth, auf diese Saison, aber eine Rückkehr wäre ein Traum für mich. Weil ich dort aufgewachsen und zu dem geworden bin, der ich heute bin.»

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Im Sommer

Knall in Madrid: Dani Carvajal hat entschieden, Real zu verlassen

10.02.2026 - 14:02
Gehen oder bleiben

Widersprüchliche Berichte um Sandro Tonali

8.02.2026 - 17:45
Transferziel

Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

8.02.2026 - 17:28
Überzeugt in Frankreich

Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

8.02.2026 - 10:48
Vor einem Monat installiert

Real Madrid hat keine Zweifel an Alvaro Arbeloa

7.02.2026 - 17:07
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

6.02.2026 - 17:15
Marktwert explodiert

Die Bayern fordern bei Lennart Karl bereits dreistellige Millionensumme

6.02.2026 - 13:14
Muss zuschauen

Rodrygo verpasst die Champions League-Playoffs mit Real Madrid

6.02.2026 - 11:47
Letztes Puzzlestück?

Real Madrid erwägt Weltrekord-Angebot für Phil Foden

5.02.2026 - 17:03