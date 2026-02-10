Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

Der spanische Rechtsverteidiger Alex Jimenez von Bournemouth möchte in Zukunft sehr gerne wieder für seinen Ausbildungsklub Real Madrid auflaufen.

Diesen hat der 20-Jährige erstmals im Sommer 2023 verlassen. In der aktuellen Spielzeit wurde er an Bournemouth ausgeliehen ist. Durch seinen Einsatz gegen Aston Villa am vergangenen Wochenende greift eine Kaufpflicht in Höhe von 19,5 Mio. Euro. Bei den Engländern ist Jimenez hinten rechts gesetzt.

Seine Zukunft könnte unter Umständen aber auch in Madrid liegen. Von der «Mundo Deportivo» auf eine Rückkehr angesprochen, meint der Youngster: «Im Moment konzentriere ich mich auf Bournemouth, auf diese Saison, aber eine Rückkehr wäre ein Traum für mich. Weil ich dort aufgewachsen und zu dem geworden bin, der ich heute bin.»