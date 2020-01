Real Madrid: Die Details zum Reinier-Deal

Real Madrid wird sich in Kürze mit dem brasilianischen Jungstar Reinier von Flamengo Rio de Janeiro verstärken. Jetzt sind Details zum bevorstehenden Deal durchgesickert.

Wie die spanische Zeitung “AS” berichtet, absolviert der 17-jährige Spielgestalter am 19. Januar den Medizincheck und wird anschliessend bei den Madrilenen einen Vertrag bis 2026 unterzeichnen. Die Rückrunde wird Reinier erst einmal in der zweiten Mannschaft bestreiten.

die Ablöse ist per Klausel auf 30 Mio. Euro fixiert. 24 Millionen streicht Reiniers aktueller Klub Flamengo ein. 10 Prozent (rund 3 Millionen) gehen an Reinier bzw. seine Familie und nochmals 10 Prozent an Berater.

psc 7 Januar, 2020 17:55