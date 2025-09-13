Real Madrid erreicht Schocknachricht bei Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger wird Real Madrid voraussichtlich sehr lange fehlen. Die Blancos äussern sich zum Gesundheitszustand des Abwehrstars.

Real Madrid muss offenbar sehr lange auf Antonio Rüdiger verzichten. Der spanische Rekordmeister teilt mit, dass sich der Abwehrstar an der Vorderseite des Oberschenkels verletzt hat und daher erst mal eine Pause einlegen muss.

Und diese Pause hat es offenbar in sich. "Cadena COPE" zufolge wird Rüdiger Real die kommenden drei Monate nicht zur Verfügung stehen. Der 32-Jährige war erst kürzlich noch in der WM-Quali für das DFB-Team im Einsatz, machte dabei aber keine gute Figur.

Da Real in der zentralen Verteidigung personell nicht auf Rosen gebettet ist, ist der Ausfall von Rüdiger trotz der zuletzt nicht wirklich überzeugenden Leistungen schwerwiegend.

Rüdiger soll bei Real zudem keine Zukunft mehr haben, sein auslaufender Vertrag wird wahrscheinlich nicht noch mal verlängert. Die kommenden Monate kann Rüdiger auch keine Werbung in eigener Sache betreiben.

Parte médico de Rüdiger. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 12, 2025

aoe 13 September, 2025 12:51