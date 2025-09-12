Rabiot & Rowe treffen nach Kabinenprügelei schon wieder aufeinander

Adrien Rabiot und Jonathan Rowe haben sich bei Olympique Marseille zum Start in die neue Saison in der Kabine geprügelt, was bei beiden letztlich zu Abgängen beim Ligue 1-Klub führte. Nun treffen die Streithähne bereits wieder aufeinander.

Und zwar in Italien, wo das Duo mittlerweile spielt. Rabiot im Trikot von Milan und Rowe in jenem von Bologna. Am Sonntagabend kommt es zum Direktduell. Es ist durchaus möglich, dass der Franzose und der Engländer jeweils in der Startelf stehen und sich vor Spielbeginn die Hand reichen müssen.

Die "Gazzetta dello Sport" heizt die Fehde weiter an und schreibt von "einer der der schicksalhaftesten Begegnungen des Jahres". Ob die Emotionen erneut hochgehen, wird die Partie zeigen. Immerhin sind Rabiot und Rowe diesmal Kontrahenten und nicht Teamkollegen, die sich eigentlich unterstützen müssten.

psc 12 September, 2025 10:57