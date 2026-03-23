Ex-FCB-Verteidiger Strahinja Pavlovic steht im Visier von Chelsea

Der serbische Abwehrspieler Strahinja Pavlovic überzeugt bei seinen Auftritten bei Milan. Dies hat den Ex-Basler nun auch auf den Schirm von Chelsea gebracht.

Die Londoner zeigen laut «calciomercato.com» Interesse an einer Verpflichtung des 24-jährigen Nationalspielers. Dieser wird bei Milan bereits mit Abwehrkante Jaap Stam verglichen, der zu seiner Zeit einer der zweikampfstärksten Verteidiger in der Serie A war. Auch an Pavlovic gibt es inzwischen in Italien für kaum noch einen Stürmer ein einfaches Vorbeigehen. Zudem zeigt er sich auch offensiv effizient: Vier Saisontore hat der Innenverteidiger bereits erzielt.

Der Abwehrspieler ist erst einmal bis 2028 an die Rossoneri gebunden. Die Mailänder verfügen sogar über eine Option zur Verlängerung um 12 Monate und können die Sache entspannt angehen. Angeblich würde nicht einmal ein Startangebot in Höhe von 40 Mio. Euro ausreichen, um einen Pavlovic-Verkauf zuzulassen. Vor allem auch da es bezüglich einer Champions League-Qualifikation für Milan sehr gut aussieht. Zurzeit belegt die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri den zweiten Tabellenplatz hinter Stadtrivale Inter.

Pavlovic hat von Februar bis Juni 2022 als damaliger Leihspieler von Monaco einst in der Schweiz für den FC Basel gespielt. Danach wechselte er für zwei Jahre zu Red Bull Salzburg, ehe Milan im Sommer 2024 knapp 15 Mio. Euro Ablöse für seine Dienste zahlte.