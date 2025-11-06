Daniele De Rossi ist zurück in der Serie A

Die Rückkehr von Daniele De Rossi in die Serie A ist perfekt. Der 42-Jährige heuert als neuer Trainer beim FC Genua an.

Dort hat der Ex-Profi einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf Verlängerung um ein Jahr im Falle des Klassenerhalts unterzeichnet. De Rossi war zwischen Anfang und September 2024 Trainer bei seinem Stammklub AS Roma, für den er als Spieler jahrelang auflief. Seither ist er ohne Engagement. Dies ändert sich nun.

In Genua tritt De Rossi die Nachfolge von Patrick Vieira an, der am Wochenende entlassen wurde. Die Mannschaft hat in dieser Saison in der Meisterschaft in 10 Spielen erst sechs Punkte gesammelt.

Peter Schneiter 6 November, 2025 09:16