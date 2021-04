Inter stattet Romelu Lukaku mit einem Preisschild aus

Nachdem gleich mehrere europäische Topklubs ihre Fühler nach Romelu Lukaku ausstrecken, versieht Inter Mailand den belgischen Torjäger nun mit einem Preisschild.

Der 27-Jährige zeigt sich auch in dieser Saison treffsicher und hat in 34 Pflichtspielen für die Nerazzurri bereits 25 Treffer markiert. Sein Vertrag läuft noch langfristig bis 2024. Grundsätzlich plant Inter keinen Verkauf von Lukaku. Mit einem Preisschild will man konkurrierenden Klubs jetzt schon einmal signalisieren, welche Summe für den Angreifer mindestens auf den Tisch gelegt werden müsste. Laut “Corriere dello Sport” liegt die entsprechende Schmerzgrenze bei 120 Mio. Euro.

Der FC Barcelona und auch Manchester City, wo Lukaku den Abgang von Sergio Agüero kompensieren könnte, sollen sich aktuell besonders intensiv mit dem Inter-Stürmer befassen. Ob sie angesichts dieses stolzen Preisschilds weitere Schritte unternehmen, müssen die nächsten Wochen zeigen.

psc 2 April, 2021 14:04