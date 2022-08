Der FC Basel versucht mit spezieller Aktion Zuschauer ins Joggeli zu locken

Der FC Basel vergünstigt die Tickets für das Conference League-Qualispiel gegen Bröndby IF am Donnerstag merklich und hofft so auf einen grösseren Zuschaueraufmarsch.

Die Partie ist für die Bebbi absolut wegweisend. Gerade in finanzieller Hinsicht ist das Erreichen einer europäischen Gruppenphase für den FCB elementar. Die Wichtigkeit wurde von den Protagonisten in der Vergangenheit immer wieder herausgestrichen. Deshalb tut die FCB-Führung nun auch alles, um möglichst grossen Support für das Team zu erreichen. Gegen Bröndby muss am Donnerstag ein unglückliches 0:1 aus dem Hinspiel korrigiert werden.

Für das Rückspiel im St. Jakob-Park hat der FC Basel die Preise nun reduziert – wohl auch weil zuvor gegen die Crusaders aus Nordirland gerade mal 6’058 Personen ins Stadion kamen.

Die Preise gestalten sich nun wie folgt:

Sektoren A (Parkett): 30 Franken

Sektoren B und D (Parkett und Balkon): 10 Franken

Sektoren C (Parkett und Balkon): 20 Franken

Family Corner (B7 Balkon, C1 Parkett): 10 Franken

Gästesektor: 10 Franken

Rollstuhlfahrer und Begleitpersonen: Gratis

All jene, die bereits zuvor ein Ticket gekauft haben, werden laut Klubangaben beim nächsten Conference League-Heimspiel von einem Spezialangebot profitieren. Offen ist allerdings, ob es dieses Spiel noch in dieser Saison gibt.

psc 9 August, 2022 15:14