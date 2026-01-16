Der FC Sion schnappt sich den U21-Goalie des FC Basel

Der FC Sion verstärkt sein Torhüterteam mit Simon Caillet, der zuletzt auf Leihbasis für Concordia Basel auflief.

Der 19-jährige wurde beim FC Basel ausgebildet und stand dort auch noch unter Vertrag. In der Vorrunde bestritt er für Concordia Basel auf Leihbasis 13 Partien. Nun schliesst sich Caillet auf fixer Basis bis 2027 dem FC Sion an. Es besteht eine Option für die Verlängerung um zwei Jahre.

Er wird im Wallis das Torhüterteam um Anthony Racioppi und Francesco Ruberto komplettieren. Bereits am Donnerstag hat er erstmals mit Sion trainiert.