Der FCB schnappt sich von RB Leipzig Supertalent Adriano Onyegbule

Dem FC Basel gelingt ein Coup: Die Bebbi nehmen das erst 16-jährige deutsch-nigerianische Sturmtalent Adriano Onyegbule unter Vertrag.

Der Youngster wurde bislang bei RB Leipzig ausgebildet, wo er in der abgelaufenen Saison in der U17 zum Einsatz kam. Nun wechselt der polyvalente Angreifer zum FC Basel, wo er einen Dreijahresvertrag unterschreibt und zunächst ebenfalls in den Nachwuchsmannschaften zum Zug kommen wird, wobei er im Training auch bei den Profis zum Zug kommt. Onyegbule war in dieser Woche zum Trainingsauftakt der Profis bereits in Basel. Am Donnerstag feierte er seinen 16. Geburtstag und konnte somit unter Vertrag genommen werden.

Der junge Stürmer war bis anhin auch Teil der deutschen U16-Nationalmannschaft.

psc 23 Juni, 2022 17:34