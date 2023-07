Bologna arbeitet weiter an einem Transfer von Ardon Jashari

Serie A-Klub FC Bologna möchte unbedingt Youngster Ardon Jashari vom FC Luzern unter Vertrag nehmen.

Laut italienischen Medienberichten arbeitet der Verein intensiv daran, die Finanzierung für eine Verpflichtung des 20-jährigen Mittelfeldspielers sicherzustellen. Gefordert ist dem Vernehmen nach eine Ablöse im Bereich von 6 bis 7 Mio. Euro. Jashari hat am Mittwoch nach einem kurzen Urlaub im Anschluss an die U21-EM beim FC Luzern das Training wieder aufgenommen. Vorerst bereitet er sich in der Innerschweiz auf die neue Saison vor. Noch bleibt allerdings viel Zeit für einen allfälligen Wechsel. Die Transferfenster bleiben in den europäischen Topligen bis Anfang September geöffnet.

Jasharis Kontrakt beim FCL läuft bis 2026. In der Mannschaft ist er seit Anfang 2022 im zentralen Mittelfeld gesetzt.

psc 12 Juli, 2023 19:00