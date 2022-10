Beim FC Luzern kommt es am 3. November zum grossen Showdown

Der FC Luzern bestätigt, dass es am 3. November zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der FCL Holding AG kommt. Dort will Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg angeblich die gesamte Macht im Verein an sich reissen.

Diese GV findet somit am gleichen Abend wie die ordentliche GV der FC Luzern-Innerschweiz AG (FCLI) in der Business Lounge der Swissporarena statt. Da die Holding die Mehrheit der FCLI besitzt und Alpstaeg 97 Prozent der Anteile an der Holding besitzt, ist diese GV massgeblich.

Wie die «Luzerner Zeitung» und «Blick» berichten, könnten am 3. November die Fetzen fliegen. Alpstaeg hat auf die Traktandenliste den Punkt «Abberufung des Verwaltungsrats» gesetzt. Im Extremfall könnte also der gesamte Verwaltungsrat um Stefan Wolf abgewählt werden. In einem weiteren Traktandum soll dann ein neuer Verwaltungsrat gewählt werden. Dieser könnte künftig nur noch aus Bernhard Alpstaeg bestehen.

Der 78-Jährige äusserte sich zuletzt in einem Interview äusserst kritisch über Wolf und Sportchef Remo Meyer und will angeblich beide absetzen. Damit stösst er allerdings auf grossen Widerstand bei Fans und auch Sponsoren. Frühere Aktionäre fordern wegen des anhaltenden Streits laut «Luzerner Zeitung» angeblich bereits ein Darlehen in Höhe von 2,2 Mio. Franken zurück.

psc 14 Oktober, 2022 17:45