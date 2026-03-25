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Grosses Interesse

Luzern droht Shootingstar Oscar Kabwit an Franzosen zu verlieren

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 25 März, 2026 19:11
Luzern droht Shootingstar Oscar Kabwit an Franzosen zu verlieren

Der FC Luzern kann den zurzeit ausgeliehenen Stürmer Oscar Kabwit im Sommer dank einer Kaufoption fix übernehmen. Möglicherweise zieht es den 20-jährigen Kongolesen dann aber gleich weiter.

An Kabwit gibt es nämlich grosses Interesse aus Frankreich, wie das Portal «Rolly passionne 27» berichtet. Sowohl der FC Toulouse wie auch der FC Metz sind demnach an einer Verpflichtung des treffsicheren Angreifers interessiert.

Dem Rechtsfuss sind im Trikot des FCL inzwischen bereits sieben Tore und fünf Assists geglückt. Dabei drehte er vor allem in diesem Kalenderjahr so richtig auf. Gut möglich, dass bis Saisonende noch weitere Vereine ihr Interesse anmelden. Immerhin sitzt Luzern mit Sportchef Remo Meyer am längeren Hebel. Die Kaufoption vom kongolesischen Verein TP Mazembe wurde direkt zu Beginn der Leihe vereinbart.

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