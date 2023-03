Sion verpflichtet den ehemaligen Zidane-Assistenten als Trainer

Der FC Sion hat seinen neuen Trainer gefunden: Bis Saisonende übernimmt mit David Bettoni der ehemalige Co-Trainer von Zinédine Zidane den Posten.

Dies teilen die Walliser am Montagabend mit. Bettoni war zwischen 2014 und 2018 und erneut zwischen 2019 und 2021 als Assistent von Zidane bei Real Madrid beschäftigt. Zuletzt wurde er auch mit einigen Ligue 1-Klubs in Verbindung gebracht. Tatsächlich konnte ihn Christian Constantin nun aber für Sion gewinnen. Die Mission von Bettoni ist klar: Er soll die zuletzt formschwache Mannschaft wieder auf Vordermann und zum sicheren Klassenerhalt führen.

Bereits am Dienstagnachmittag wird Bettoni die erste Trainingseinheit leiten. Am Samstag steht das Auswärtsspiel beim souveränen Tabellenführer YB an. Das Engagement des Franzosen ist vorerst bis Saisonende terminiert.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 Le FC Sion annonce l’arrivée de David Bettoni comme entraîneur principal de la première équipe jusqu'au terme de la saison. Le communiqué ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) March 6, 2023

psc 6 März, 2023 19:26