Der FC St. Gallen stellt die neuntjüngste Mannschaft der Top 20

Die Espen stellen europaweit aktuell eines der jüngsten Teams überhaupt. Das Durchschnittsalter bei den fünf bisherigen Ligaspielen lag bei 23,8 Jahren. Damit ist der FC St. Gallen im Vergleich der europäischen Top 20-Ligen auf dem neunten Platz.

Das allerjüngste Team stellt der FC Nordsjaelland aus Dänemark. Auch belgische und niederländische Mannschaften sind unter den jüngsten Equipen einige zu finden:

Exclusive @CIES_Football list of youngest teams worldwide🌱 @acmilan tops 🇮🇹 @SerieA with youngest line-ups in the big-5😍 @FCNordsjaelland youngest team in the top 2⃣0⃣ UEFA countries 👏 All data available in latest @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/t2o0MfzAfJ pic.twitter.com/e9rGQdZfMb

— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 26, 2020