YB muss jetzt auf den FC St. Gallen hoffen

Die Young Boys haben am Sonntag eine grosse Chance vertan, den Rückstand in der Tabelle auf den FC Lugano zu verkürzen. Das 1:1-Remis war im Kampf um die Europacupplätze ein Rückschlag. Die Berner müssen nun dem FC St. Gallen im Cup die Daumen drücken.

Die Ostschweizer sind das einzige Team aus der Spitzenregion der Super League-Tabelle, die im Cup noch vertreten ist. Sollten sich die Espen gegen die ebenfalls noch vertretenen Yverdon-Sport, GC und Lausanne-Ouchy durchsetzen und Cupsieger werden, und in der Meisterschaft unter den Top 3 bleiben, würde in der Super League bereits Platz 4 für die Qualifikation für den Europacup reichen. Genau darauf muss YB wohl spekulieren.

Selbst dahin besteht aber noch immer ein Rückstand von fünf Punkten – da YB gegen Lugano zu Hause eben nicht siegte und der Abstand gleich blieb.

Immerhin bleiben noch sieben Partien Zeit. Es braucht nun aber definitiv Siege und keine Unentschieden mehr.