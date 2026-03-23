SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kampf um Europacup

YB muss jetzt auf den FC St. Gallen hoffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 09:57
YB muss jetzt auf den FC St. Gallen hoffen

Die Young Boys haben am Sonntag eine grosse Chance vertan, den Rückstand in der Tabelle auf den FC Lugano zu verkürzen. Das 1:1-Remis war im Kampf um die Europacupplätze ein Rückschlag. Die Berner müssen nun dem FC St. Gallen im Cup die Daumen drücken.

Die Ostschweizer sind das einzige Team aus der Spitzenregion der Super League-Tabelle, die im Cup noch vertreten ist. Sollten sich die Espen gegen die ebenfalls noch vertretenen Yverdon-Sport, GC und Lausanne-Ouchy durchsetzen und Cupsieger werden, und in der Meisterschaft unter den Top 3 bleiben, würde in der Super League bereits Platz 4 für die Qualifikation für den Europacup reichen. Genau darauf muss YB wohl spekulieren.

Selbst dahin besteht aber noch immer ein Rückstand von fünf Punkten – da YB gegen Lugano zu Hause eben nicht siegte und der Abstand gleich blieb.

Immerhin bleiben noch sieben Partien Zeit. Es braucht nun aber definitiv Siege und keine Unentschieden mehr.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Mehr entdecken
Kampf um Europacup

YB muss jetzt auf den FC St. Gallen hoffen

23.03.2026 - 09:57
Top 5

Statistiker zeigen: Die Super League-Profis sind in Sachen Sprints Weltklasse

20.03.2026 - 12:24
In der Türkei

Ex-YB-Verteidiger Florent Hadergjonaj startet diese Saison richtig durch

18.03.2026 - 17:46
Kontakt aufgenommen

Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

18.03.2026 - 12:11
Nach Wechsel zu Darmstadt

Ex-YB-Flop Patric Pfeiffer ist jetzt im Nationalteam

18.03.2026 - 10:17
Zeichen auf Verkauf

YB verliert Alvyn Sanches nach nur einer Saison wieder

17.03.2026 - 11:14
Muss zuschauen

Lausanne-Verteidiger Karim Sow nach Rot gegen YB mehrere Spiele gesperrt

16.03.2026 - 13:57
Künftig für Kamerun

Ex-YB-Junior Ryan Fosso glänzt in Österreich und vollzieht Nationenwechsel

12.03.2026 - 18:53
In Lausanne

YB-Profi Alvyn Sanches steht vor Premiere und grosser Herausforderung

12.03.2026 - 11:02
Ins Ausland

Lugano droht der Abgang von Top-Verteidiger Antonios Papadopoulos

10.03.2026 - 15:01