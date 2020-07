St. Gallen-Profi an Corona erkrankt

Der FC St. Gallen meldet, dass er einen positiven Corona-Fall innerhalb des Spielerkaders aufweist: Boris Babic ist betroffen.

Nach einem Kreuzbandriss befindet sich der 22-Jährige derzeit im Aufbautraining und gehört nicht zum Trainings- und Spielkader der Espen. Am Montag wurde Babic positiv auf das Corona-Virus getestet. Er weilte zuletzt in Absprache mit dem Verein aus familiären Gründen in Serbien. Nach der Rückkehr erfolgte der positive Test.

Der 22-Jährige ist nach Klubangaben symptomfrei und befindet sich in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne. Weitere Tests sollen in den kommenden Tagen Aufschlüsse über seinen Gesundheitszustand geben.

psc 1 Juli, 2020 23:12