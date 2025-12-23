SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 19:10
FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat

FCZ-Präsident Ancillo Canepa legt in einer TV-Sendung dar, weshalb er sich von Sportchef Milos Malenovic getrennt hat.

Am vergangenen Freitag wurde zunächst das vorläufige und am Sonntagabend dann das definitive Aus von Malenovic bei den Zürchern verkündet. Nach etwas mehr als zwei Jahren endet eine Ära, die auf den ersten Blick sowohl sportlich wie auch wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich war. Der Hauptgrund für die Trennung vom Sportchef ist laut Canepa jedoch ein anderer. «Wir haben klar gesehen, dass das Image des FC Zürich Schaden genommen hat. Für uns ist es wichtig, dass wir auch in der Öffentlichkeit als seriöser Klub wahrgenommen werden», sagt der FCZ-Boss bei «blue Sport». Bei einigen Themen sei man in eine Sackgasse geraten. «Es blieb uns gar nichts anderes übrig, als diese Trennung vorzunehmen», so Canepa. Man habe «schon auch die Fans aus der Kurve gespürt.»

Der FCZ-Präsident wird sehr deutlich: «Wenn du merkst, dass gewisse Werte, die uns so wichtig sind, in der Öffentlichkeit angezweifelt werden, dann musst du reagieren.» Jahrelang habe man ein sehr gutes Image gepflegt. Und wenn gesagt wurde, dass «wir eine Familie sind, war das nicht einfach nur Blabla.» Die Trennung war deshalb aus Sicht Canepas alternativlos.

Dennoch habe Malenovic beim FCZ auch positive Spuren hinterlassen: «Die vielen jungen Spieler im Kader sind zu einem grossen Teil auch sein Verdienst.» Wann der FCZ einen Nachfolger präsentiert, ist offen. Verschiedene Namen wurden zuletzt gehandelt, darunter Marinko Jurendic, Admir Mehmedi, Blerim Dzemaili und auch Carlos Da Silva.

Mehr Dazu
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Spekulationen

Das Aus von FCZ-Sportchef Malenovic ist besiegelt
Ab 1. Januar 2026

Der FCZ trifft wichtige Entscheidung um Dennis Hediger
Vorbereitung in der Heimat

Der FCZ verzichtet auf ein Trainingslager im Ausland
Mehr entdecken
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück

24.12.2025 - 10:59
"Image hat Schaden genommen"

FCZ-Präsident Canepa verrät, weshalb er Malenovic entlassen hat

23.12.2025 - 19:10
Vorbereitung in der Heimat

Der FCZ verzichtet auf ein Trainingslager im Ausland

22.12.2025 - 14:32
Im letzten Spiel des Jahres

FCZ-Stürmer Juan José Perea hat sich erneut verletzt

22.12.2025 - 12:37
Keine EInigung

Malenovic hat über weitere Zusammenarbeit mit dem FCZ entschieden

20.12.2025 - 21:37
Weitere Zusammenarbeit?

Der FCZ will Malenovic in neuer Funktion doch im Verein behalten

19.12.2025 - 10:56
Ab 1. Januar 2026

Der FCZ trifft wichtige Entscheidung um Dennis Hediger

19.12.2025 - 10:17
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen

19.12.2025 - 09:47
Spekulationen

Das Aus von FCZ-Sportchef Malenovic ist besiegelt

18.12.2025 - 23:48
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft

18.12.2025 - 11:35