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Vor knapp zwei Jahren

Milos Malenovic wollte Michi Frey zum FCZ holen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 19 März, 2026 17:41
Milos Malenovic wollte Michi Frey zum FCZ holen

Michi Frey ist im Winter in die Super League zurückgekehrt. Aber nicht zu einem seiner Ex-Klubs, sondern zu den Grasshoppers. In der Vergangenheit war der FCZ zwischenzeitlich eine Option.

Dies verrät der 31-jährige Stürmer im Gespräch mit «Blick». Ex-FCZ-Sportchef Milos Malenovic wollte den Angreifer während dessen Aussortierung bei Royal Antwerpen Ende 2023/Anfang 2024 nach Zürich zurückholen. Letztlich scheiterte der Transfer aber am Veto von Mitbesitzerin Heliane Canepa, wie Frey sagt: «Frau Canepa wollte das nicht. Nach meiner Vorgeschichte mit dem Klub konnte ich das auch verstehen.» Der Angreifer hatte sich im Sommer 2028 mehr oder weniger vom FCZ zu Fenerbahçe gestreikt. Mit einigem Abstand sagt der Mittelstürmer dazu heute: «Wenn Fenerbahçe kommt, sagst du nicht Nein. Mein Abgang hätte sicher besser laufen können. Aber vom FCZ hat sich auch nie jemand mit mir an den Tisch gesetzt.»

Die Erinnerungen an den FCZ sind für Frey dennoch positiv: «Der Cupsieg 2018 war einer der schönsten Tage in meiner Karriere. Ich habe jetzt noch mit einigen Teamkollegen regelmässigen Kontakt. Wir hatten damals eine super Mannschaft.»

Die Gegenwart heisst nun aber GC. Dort befindet er sich voll im Abstiegskampf. Eine Wiederholung seines Cup-Märchens von vor acht Jahren ist jedoch möglich: Die Hoppers stehen im Halbfinal und treffen dort auswärts am 18. April auf Challenge Ligist Lausanne-Ouchy.

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