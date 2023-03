Der FCZ schliesst Dreijahresvertrag mit Catapult ab

Der FC Zürich schliesst einen Dreijahresvertrag mit den Leistungsdiagnostikern von Catapult ab.

Das Unternehmen ist ein Anbieter für Tools zur Leistungsanalyse von Athleten. Der Vertrag mit dem FCZ läuft bis Ende der Saison 2025/26.

Dank dem System zur Überwachung von Fussballern erhalten Trainer wichtige Inputs für ihre Arbeit. Zudem kann die Leistung der Athleten maximiert und das Verletzungsrisiko minimiert werden.

FCZ-Athletik- und Konditionstrainer Christian Kolodziej freut sich über die Zusammenarbeit mit Catapult: «Mit Catapult verfügen wir nun über eine Technologie, die es uns ermöglicht, detailliert und in Echtzeit die Performance unserer Spieler im Training, im Spiel und in der Rehabilitation genauer darzustellen und zu analysieren. Wir freuen uns einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung unserer Spielerinnen und Spieler beim FC Zürich mit einem Leading Partner wie Catapult zu gehen.»

Der FCZ hat mit Catapult einen Dreijahresvertrag bis zum Ende der Saison 2025/2026 abgeschlossen. Weitere Informationen gibts hier: 👉 https://t.co/gjdMBFZnMe pic.twitter.com/A8l10ZgCcX — FC Zürich (@fc_zuerich) March 22, 2023

psc 22 März, 2023 14:25