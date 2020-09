Izer Aliu verlängert beim FCZ und wird ausgeliehen

Mittelfeldspieler Izer Aliu verlängert seinen Vertrag beim FC Zürich und wechselt gleichzeitig in die Challenge League.

Der 20-jährige Spielmacher wird für die kommende Saison an den SC Kriens ausgeliehen. Zuvor hat er seinen Klub beim FCZ bis 2022 verlängert. Izer Aliu stiess 2009 in die Nachwuchsabteilung der Zürcher, wo er einen Grossteil seiner Ausbildung absolvierte. Im Sommer 2018 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag. Seither bestritt er 20 Pflichtspiele für die 1. Mannschaft. In der Rückrunde der vergangenen Saison war er an den FC Chiasso ausgeliehen. Nun folgt ein Engagement in Kriens.

