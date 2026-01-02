Die GC Frauen werfen ihren Trainer raus

Die GC Frauen beenden die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Cheftrainer João Paiva.

Diese Entscheidung wird am Freitag vond en Zürchern kommuniziert. Der 42-Jährige hat in der vergangenen Saison mit den GC Frauen in der AWSL noch den Vize-Meistertitel geholt. Zudem qualifizierte sich die Mannschaft erstmals überhaupt für den UEFA Women’s Europacup. Nun vollzieht der Verein jedoch eine strategische Neuausrichtung, wie Klubpräsident Heinz Spross verkündet. Sportchef Theo Karapetsas sagt dazu: «Nach sorgfältiger Analyse ist man zum Schluss gekommen, die künftige Ausrichtung auf einer neuen personellen Basis vorzunehmen.»

Das übrige Trainer- und Betreuerteam bleibt unverändert im Amt. Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 5. Januar. Die Nachfolge von Paiva soll bis dahin geregelt werden.