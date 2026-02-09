GC Zürich holt Führungsspieler: Sven Köhler wechselt von Braunschweig zu den Grasshoppers

Der Grasshopper Club Zürich hat seine Defensive mit einem erfahrenen Führungsspieler verstärkt. Sven Köhler wechselt vom deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig in die Schweiz und unterschreibt bei GC einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler wird künftig mit der Rückennummer 27 auflaufen. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Köhler bringt reichlich Erfahrung mit an den Letzigrund. Seine fussballerische Ausbildung genoss er bei Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04, zudem sammelte er internationale Eindrücke in der höchsten dänischen Spielklasse. Zuletzt war er Kapitän bei Eintracht Braunschweig und kam in der laufenden Saison auf 17 Pflichtspieleinsätze.

GC-Sportchef Alain Sutter hebt vor allem Köhlers Persönlichkeit hervor: „Sven bringt Führungsqualitäten, Mentalität und Erfahrung mit. Er soll auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität geben.“

Auch in Braunschweig wurde der Wechsel einvernehmlich abgewickelt. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erklärte, dass Köhler seinen Wechselwunsch klar kommuniziert habe und man deshalb zeitnah eine Lösung habe finden wollen. Man habe sich mit den Grasshoppers auf eine aus Vereinssicht vernünftige Einigung verständigt und den Abgang sportlich einkalkuliert. Trotz des Transfers sehe man den Kader weiterhin gut aufgestellt, um die Saisonziele zu erreichen.