SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kaugummi-Transfer

GC Zürich holt Führungsspieler: Sven Köhler wechselt von Braunschweig zu den Grasshoppers

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 9 Februar, 2026 11:49
GC Zürich holt Führungsspieler: Sven Köhler wechselt von Braunschweig zu den Grasshoppers

Der Grasshopper Club Zürich hat seine Defensive mit einem erfahrenen Führungsspieler verstärkt. Sven Köhler wechselt vom deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig in die Schweiz und unterschreibt bei GC einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler wird künftig mit der Rückennummer 27 auflaufen. Über die Höhe der Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Köhler bringt reichlich Erfahrung mit an den Letzigrund. Seine fussballerische Ausbildung genoss er bei Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04, zudem sammelte er internationale Eindrücke in der höchsten dänischen Spielklasse. Zuletzt war er Kapitän bei Eintracht Braunschweig und kam in der laufenden Saison auf 17 Pflichtspieleinsätze.

GC-Sportchef Alain Sutter hebt vor allem Köhlers Persönlichkeit hervor: „Sven bringt Führungsqualitäten, Mentalität und Erfahrung mit. Er soll auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und unserer Mannschaft zusätzliche Stabilität geben.“

Auch in Braunschweig wurde der Wechsel einvernehmlich abgewickelt. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel erklärte, dass Köhler seinen Wechselwunsch klar kommuniziert habe und man deshalb zeitnah eine Lösung habe finden wollen. Man habe sich mit den Grasshoppers auf eine aus Vereinssicht vernünftige Einigung verständigt und den Abgang sportlich einkalkuliert. Trotz des Transfers sehe man den Kader weiterhin gut aufgestellt, um die Saisonziele zu erreichen.

Mehr Dazu
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Wechsel perfekt

Luzern-Verteidiger Ismajl Beka wagt bei GC einen Neuanfang
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
War schon im Training

Exklusiv: Schaffhausen will sich kosovarisches GC-Talent schnappen
Mehr entdecken
Kaugummi-Transfer

GC Zürich holt Führungsspieler: Sven Köhler wechselt von Braunschweig zu den Grasshoppers

9.02.2026 - 11:49
Fast alles klar

GC Zürich arbeitet an Köhler-Transfer – Medizincheck am Sonntag

8.02.2026 - 11:46
Nicht der richtige Zeitpunkt

Ex-FCB-Coach Thorsten Fink sagt dem belgischen Rekordmeister ab

5.02.2026 - 17:30
Verstärkung

Nächste Verstärkung: GC verpflichtet senegalesischen Innenverteidiger

5.02.2026 - 16:24
Neuer Präsident

GC-Präsidentin Stacy Johns tritt zurück und verlässt auch den LAFC

4.02.2026 - 09:05
Stürmer ging in die Serie B

GC-Trainer Scheiblehner verrät, weshalb Nikolas Muci wegtransferiert wurde

3.02.2026 - 15:55
In die Serie B

GC-Stürmer Nikolas Muci wechselt nach Italien

2.02.2026 - 20:44
"Passt perfekt"

GC-Trainer Scheiblehner schwärmt vom neuen Stürmer Michi Frey

30.01.2026 - 17:46
Wunsch formuliert

GC-Transferziel Sven Köhler wird in Braunschweig aus Kader gestrichen

30.01.2026 - 12:11
Mittelstürmer soll wechseln

Thun hat ein Angebot für GC-Stürmer Nikolas Muci abgegeben

27.01.2026 - 15:24