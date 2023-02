Swiss Football League startet Spendenaktion für Erdbebenopfer

Die Swiss Football League startet in Zusammenarbeit mit UNICEF eine Spendenaktion für die Opfer der schweren Erdbeben am 6. Februar in Syrien und der Türkei.

Wie die Liga mitteilt, will sie es in dieser humanitären Katastrophe nicht bei einer Gedenkminute bewenden lassen, sondern zusätzlich ein breit abgestütztes Projekt für Hilfe und Unterstützung organisieren. Aus diesem Grund ruft die SFL anlässlich der Spielrunde vom 24. bis 26. Februar 2023 zu einer nationalen Spendenaktion für UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, auf, das sich weltweit für notleidende Kinder einsetzt.

Die Spendenaktion in der 22. Runde der Credit Suisse Super League und am 23. Spieltag der dieci Challenge League wird von allen SFL-Klubs, den Liga-Partnern Credit Suisse, Swisscom und dieci sowie TV-Partner blue Sport unterstützt. Während die Spieler vor Spielbeginn mit einer Gedenkminute ihre Verbundenheit zeigen, stellen die Partner während der Partien einen Teil ihrer vertraglich zugesicherten Zeit auf den LED-Banden zur Verfügung und unterstützen die Aktion auf allen Kommunikationskanälen, um die Fans zum Spenden aufzurufen. «blue Sport» wird in der Live- und Highlight-Berichterstattung auf die Spendenaktion mit UNICEF hinweisen.

SFL-CEO Claudius Schäfer sagt: «Nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei steht die Welt vor einer weiteren humanitären Katastrophe. Die Bilder der Zerstörung machen uns traurig und fassungslos. Doch jeder von uns kann helfen, nicht nur für die Erdbebenopfer, sondern für alle Kinder und Familien auf dieser Welt, die von Naturkatastrophen und Kriegen bedroht sind. Ein kleiner Verzicht in unserem verhältnismässig sicheren und sorglosen Leben hilft Leben zu retten. Helfen auch Sie mit und spenden Sie grosszügig für hilfsbedürftige Kinder und Familien!»

