Neuer Profi bei YB: Aurèle Amenda erhält langfristigen Vertrag

Die Young Boys statten Abwehrspieler Aurèle Amenda mit einem Profivertrag bis 2025 aus.

Der 18-jährige Innenverteidiger wurde im eigenen Nachwuchs ausgebildet und ist ein Leistungsträger in der U21 der Berner. Zudem führt der gebürtige Bieler die U19-Nati der Schweiz als Captain an. Künftig wird ihm bei den Young Boys der Sprung in die Profi-Mannschaft zugetraut. 4-4-2.ch kündigte im Oktober an, dass die Klubleitung langfristig mit dem Youngster plant.

YB-Sportchef Christoph Spycher isst vom 1.94 Meter grossen Verteidiger überzeugt: “Aurèle Amenda ist ein spannender Spieler mit herausragenden Fähigkeiten. Wir wollen ihn gezielt weiterentwickeln, damit er sich auch auf Profistufe entfalten kann», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher.”

Verteidiger Aurèle Amenda erhält Profivertrag ✍️

👉 https://t.co/L4kZPRMnfQ Der 18-jährige Aurèle Amenda hat bis Sommer 2025 unterschrieben und gehört ab Januar fix zum Kader der ersten Mannschaft.

–#bscyb #ybforever #inyouthwebelieve pic.twitter.com/YAVOCNdu7O — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 21, 2021

psc 21 Dezember, 2021 15:44