Der niederländische Spitzenklub Ajax Amsterdam hat sich Dienste des brasilianischen Offensivspielers Antony gesichert. Der 19-Jährige kommt im Sommer von São Paulo.

Die Ablöse des Rechtsaussen beträgt 15,75 Mio. Euro, wobei diese laut Ajax aufgrund “variabler Faktoren” bis auf 21,75 Mio. Euro ansteigen kann. Somit würde Antony zum Rekordeinkauf der Niederländer aufsteigen.

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 22, 2020